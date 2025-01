Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic: difficile comprare a gennaio. Walker? Un’opportunità non prevista

Ildipernon è semplice ma Kyleerada prendere.Il nome di Santiago Gimenez nessuno l’ha fatto. Ma era sottinteso. Dopo Kylearriverà qualcos altro dal mercato? A questa domanda risponde ovviamente. Il boss.Abbiamo i nostri obiettivi, ma il mercato dinon è facile. Stiamo lavorando. Consi è creata, non era un obiettivo, ma uno come lui è meglio averlo che non averlo. Stiamo lavorando, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi. Sappiamo quello che vogliamo noi e l’allenatore e ci stiamo lavorando.Peccato che il tempo stringa. Peccato che l’assenza di un attaccante vero era nota già ad agosto. Colpe che ovviamente nessuno si prende.Ma Ibra è nuovo di questo mestiere.