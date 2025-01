Oasport.it - Boccata d’ossigeno per Alex Vinatzer nella World Cup Starting List: la top15 si riavvicina

Dopo il secondo posto di Kitzbuehel risaleCupdi slalom: nell’ultimo appuntamento prima dei Mondiali, previsto a Schladming, l’azzurro però dovrà ripetersi per entrare nel secondo gruppo di merito e partire così con un pettorale più basso.L’azzurro, infatti, con gli 80 punti dello slalom austriaco si è issato in 17ma posizionegraduatoria, ma la 15ma piazza è distante 59 punti:dovrà ottenere un risultato almeno identico a quello di Kitzbuehel per poter sperare di rientrare tra i primi 15 prima della rassegna iridata.Alle sue spalle, però, l’Italia non sorride: Tobias Kastlunger difende la top 30, ma il piazzamento è in pericolo, poco più indietro c’è Stefano Gross, mentre è nelle retrovie Simon Maurberger: saranno loro i quattro protagonisti dell’Italia ai Mondiali in slalom?Prosegue la scalata di FranzoniCupdi superG.