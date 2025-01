Sport.quotidiano.net - Basket serie c. Novellara strapazzata Ozzano la chiude subito

63 CMO87 PALLACANESTRO: Ferrari 10, Morini 6, Folloni 8, Rinaldi 3, Mingotti 5, Malagoli 8, Branchini 2, Bianchini, Maramotti 10, Riccò 4. All. Bertani. CMO: Scapinelli 2, Margelli ne, Folli 13, Alberghini, Landi 2, Usman 2, Carnovali 24, Cardin, Diambo 27, Renzi 6, Odah 11. All. Grandi. Arbitri: Vitali di Ferrara e Gualtieri di Reggio E. Parziali: 16-26, 35-50, 51-72. Non c’è gloria per la Pallacanestro(6) nella sfida alla capolista. I biancorossi, che chiudono con Ferrari e Maramotti in doppia cifra, cadono a Bagnolo sotto i colpi della CMO(28), che mettele cose in chiaro realizzando 50 punti nel primo tempo, costringendo i padroni di casa all’inseguimento, senza che mai l’esito della contesa possa essere messo in discussione.