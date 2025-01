Baseball | chi è Francisco Cervelli il nuovo CT azzurro chiamato a guidare il sogno Los Angeles

Leggi su Sportface.it

Il mondo delitaliano prosegue il proprio percorso di rinnovamento per provare non solo a rilanciare il movimento ma anche a puntare con decisione alle Olimpiadi di Los2028: in questo processo, un ruolo importante sarà ricoperto da, ilcommissario tecnico. Da ormai un anno, infatti, la Federazione ItaliaSoftball ha lanciato il programma Club Italia LA28. L’obiettivo di tale programma, come intuibile dal nome, è quello di dare una scossa al movimento con la speranza di poter tornare protagonisti nelle prossime Olimpiadi.Infatti, ilitaliano sta vivendo anni davvero bui, e non solo in termini di partecipazione ai Giochi (l’ultima risale ad Atene 2004, poi le mancate qualificazioni a Pechino 2008 e a Tokyo 2020; in mezzo, l’uscita di questo sport dal programma olimpico, come avvenuto nell’ultima edizione a Parigi).