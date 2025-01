Sport.quotidiano.net - Vignali e lo ’scivolone’ portafortuna. "Doppietta e serata indimenticabile. Stessa gioia della promozione in A»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Abbiamo fatto una buonissima partita, vincendo meritatamente. La nostra tifoseria è stata determinante per il successo". Con poche parole mister Luca D’Angelo ha riassunto la notte magica delle Aquile, tornate alla vittoria contro la capoista Sassuolo in un ‘Picco’ stratosferico, di fronte al presidente Philip Platek. "Siamo stati bravi a creare tantissime occasioni da reti – ha spiegato il tecnico aquilotto – non a caso il migliore in campo è stato il portiere del Sassuolo. Abbiamo aggredito gli avversari nella maniera giusta, credo che raramente gli emiliani abbiano sofferto come con noi. A livello qualitativo il Sassuolo ci è superiore, però i ragazzi hanno sopperito bene, facendo bene anche tecnicamente. La scelta didall’inizio? Volevamo tenere un giocatore più difensivo dalle parti di Laurenté.