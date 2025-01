Ilnapolista.it - Thiago Motta manda ai matti pure Ezio Greggio: «Nel calcio i giocatori hanno un ruolo. Non nella Juventus»

Leggi su Ilnapolista.it

Nemmeno, famosissimo presentatore di Striscia la Notizia e tifosissimo della, ne può più di. In un tweet su X si sfoga. Se la prende con tutti. Ma soprattutto con(pur non nominandolo mai) e concome Koopmeiners.“Il Napoli ha meritato la vittoria. Nelci sono 2 tempi. Lane gioca 1. Nelsi gioca in 11. La Juve ha giocato in 8. Nelsi cambiano se giocano male o sono infortunati. NonJuve. Nelun. NonJuve. Comunque #forzaora e sempre. Amen”.Il @sscnapoli ha meritato la vittoria. Nelci sono 2 tempi. La @fc ne gioca 1. Nelsi gioca in 11. La Juve ha giocato in 8. Nelsi cambiano se giocano male o sono infortunati.