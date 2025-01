Sport.quotidiano.net - Testacoda Al Pala De Andrè arriva Palmi. La Consar alla caccia del decimo sigillo

È unin piena regola quello che la capolistaè chiamata ad affrontare oggi pomeriggio alde André (fischio d’inizio alle 16; arbitri Angelucci e Merli; diretta in chiaro su volleyballworld.com) contro il fanalino di codada approcciare tuttavia con la massima attenzione, visto che i calabresi sono reduci da due vittorie consecutive contro Macerata (3-2 in trasferta) e contro Cantù (3-1 casalingo). Il match è valido per la giornata n.19, sesta del girone di ritorno. Al termine della regular season mancano 8 turni. Ravenna guarda tutti dall’alto. Con 42 punti, frutto di 15 vittorie e sole 3 sconfitte, il sestetto di coach Valentini è solitario in vettaclassifica del campionato di A2 con tre punti di vantaggio su Brescia e Prata, ma soprattutto con 10 lunghezze di margine su Aversa e Cuneo.