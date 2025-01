Oasport.it - SIAMO TORNATI! Alex Vinatzer risorge ed è 2° nello slalom di Kitzbuehel! Noel lo beffa per 9 centesimi

L’Italia dellomaschileritrova un podio che mancava all’altoatesino in Coppa del Mondo addirittura dal dicembre 2020, quando era stato terzo a Madonna di Campiglio.ha addirittura sfiorato la vittoria a, mancandola per appena nove, quelli che lo distaccano dal francese Clement. Un azzurro non saliva sul podio tra i rapid gates da oltre tre anni (Razzoli terzo a Wengen nel 2022). Serviva davvero un risultato così a tutta la squadra, dopo anche l’addio dell’allenatore Simone Del Dio e le critiche agliisti azzurri per i risultati che continuavano a non arrivare. La speranza è che questo risultato possa finalmente segnare una svolta per, che ha faticato moltissimo in questi primi mesi. Tra poco arriva anche il Mondiale e nell’ultima edizione è arrivata anche una splendida medaglia di bronzo.