Lopinionista.it - Sanremo: Conti conferma duetto Fedez-Masini e Achille Lauro-Elodie

ROMA – “Sono maschio, ma selvaggio no, anzi sono molto ‘comodoso’, molto tranquillo. l’opposto del selvaggio”. Lo dice Carloin diretta a Rai Radio2 a Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. “Sono a, e in questo momento sono sul terrazzo dell’hotel in costume a prendere il sole, per questo non abbiamo fatto la videochiamata. Mi godo la giornata di relax dato che non ci saranno prove oggi, una giornata tranquilla per tutti noi, anche se ho questo collegamento con voi, con Rai Radio2 che è la radio ufficiale del Festival, e una capatina al TG1 alle 13.30”. A proposito di indiscrezioni sui duetti dice: “’Bella stronza’ di Marco, èto che sarà incon. Marco ha accettato la proposta di, si sono messi d’accordo sul brano e su come farlo, perché sarà una versione particolare naturalmente.