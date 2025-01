Amica.it - Profumi alla frutta: momenti di estate in pieno inverno

Solo un paio di mesi ci separano ormai dall’equinozio di primavera (che quest’anno cadrà il 20 marzo, precisamente alle ore 10:01 am). Ma la bella stagione è già nell’aria grazie ai nuovi. Pesca e prugna sono le note più gettonate daiti 2025. Non mancano, però, i classici sentori della pera, che rende croccante ogni composizione. E poi ancora i frutti esotici come mango, cocco e frutto della passione.dida assaporare in2025: la pesca nel cuorePer gustarne il sapore dolce e succoso dovremo aspettare fino a maggio. Ma in profumeria, la pesca è già una delle grandi protagoniste dei nuoviti donna.