Anteprima24.it - Posillipo, grande vittoria contro la Florentia. Porzio: “Stiamo crescendo”

Tempo di lettura: 2 minutiSplendido successo per il, 14-7 con la, nella gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A1, disputata questo pomeriggio alla Piscina Nannini di Firenze.I rossoverdi salgono cosi a 22 punti, al sesto posto in classifica. Gran partita delche comanda fin dalle battute iniziali del match, non soffrendo mai il rientro dell’avversario.Il primo gol della partita è di Radulovic, in superiorità, Mattiello raddoppia con una splendida rete, Radulovic segna ancora su rigore, Somma trova il gol del 4-0. Nel finale segna lacon il rigore di Sordini. Il primo tempo si chiude sul 1-4.Non si segna nei primi minuti del secondo parziale, Sordini trova il gol per la Florenzia a 4:38 dall’intervallo lungo, in superiorità mentre Brguljan sbaglia il rigore colpendo la traversa, Milicic, successivamente, segna con l’uomo in più, stesso risultato per Bini, 3-5.