Pagelle – La preghiera laica di Conte | vinciamo con Juan Jesus e Spinazzola senza Osimhen Kvara Kim e Zielinski

Ledi Napoli-Juventus 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Il Ciuccio cavalca la Zebra ancora una volta – e che cavalcata – ed è giusto dare i numeri. Nella sera dei cinquantatré punti alla terza di ritorno, tali e quali ai punti dell’orrido decimo posto del delirio aureliano, il giovane Meret miracoleggia che pare un manifesto della propaganda sportiva del realismo sovietico. Al 5’ il turco teutonico è sicuro di uccellarlo ma lui si sdraia per terra, si contorce e cambia lato e infine oppone un muro vincente da volley al tiro di Yildiz. Gli unici brividi che poi fa provare, il giovane Meret, riguardano i suoi piedi talvolta maldestri nei rilanci – 8DI LORENZO. Noi che lo chiamiamo Eurocapitano da illo tempore non possiamo che esultare al nuovo proclama dell’Uomo Nuovo in panca: questo Napule è europeo, altro che partite sporche o brutte di corto muso (che comunque a noi non dispiacciono se si vince).