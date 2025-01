Movieplayer.it - Mina Settembre 3: le anticipazioni della terza puntata, stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Nelladi3, in ondasu Rai 1 in prima serata, una proposta di Andrea metterà in crisi Fiore.3 veleggia col vento in poppa verso ladi stagione, in ondasu Rai 1 alle 21:30, disponibile contemporaneamente anche insu. Cosa vedremo? Assisteremo ai continui tentativi di Viola di nascondere la verità ae Domenico, molto presi dal bambino in arrivo, e a una questione che riguarda tutti molto da vicino: è sempre possibile provare a difendersi dagli haters?di domenica 26 gennaio 2025 Titti (Valentina D'Agostino) ha urgente bisogno dell'aiuto di Irene (Christiane Filangieri) per un problema connesso al suo blog, Mamma Esaurita. Da tempo .