Mela Ridens“. L’arte geniale del Carnevale

EMPOLIUn’esplosione di colori sta per invadere Empoli tra sfilate, parate, spettacoli di strada e tanto altro. Si apre oggi la rassegna intitolata ". Un altro", che mira a valorizzare la tradizione folle edi sua ‘maestà’ Ilin una collaborazione tra la città di Empoli e Fondazionedi Viareggio. Da piazza don Minzoni a piazza Matteotti, passando per le vie del centro storico cittadino sono state installate 17 opere di urban art di grandi dimensioni raffiguranti delle mele, realizzate dai maestri deldi Viareggio. La mostra, che sarà visibile fino al 4 marzo, vedrà anche l’intervento delle studentesse e degli studenti del liceo artistico Virgilio di Empoli, che personalizzeranno con interventi plastici due mele realizzate ex novo per Empoli dal maestro Umberto Cinquini.