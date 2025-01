Juventusnews24.com - Juve, è allarme rimonte: riacciuffata anche a Napoli, ecco quanti punti sono stati buttati via in questo modo. L’analisi

di RedazionentusNews24, èvia indell’edizione odierna di TuttosportL’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la situazione in casantus all’indomani della sconfitta al Maradona contro il, la prima in stagione incampionato dopo moltissimi pareggi che hanno condizionato il cammino.In particolare, sottolinea il quotidiano, i bianconeri di Thiago Motta hanno subito un’altra grave rimonta (questa volta completa, con tanto di sorpasso):ben 17 iin stagione in, numeri che sanno di vera e propria emergenza.Leggi suntusnews24.com