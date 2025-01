Inter-news.it - Inter cinica, domina a Lecce: le statistiche della partita di Serie A

Il netto 0-4 con cui l’ha superato ilsembra raccontare unacompletamenteta dai nerazzurri. Di seguito levalida per la ventiduesima giornata diA.I DATI – Un dato che colpisce è l’equilibrio nel possesso palla: entrambe le squadre hanno registrato il 50%. Nonostante il risultato finale, ilha cercato di giocare con personalità, costruendo azioni dal basso e mantenendo il pallone per lunghi tratti. Questo equilibrio, non si è tradotto in pericolosità sotto porta. Ilha prodotto 17 conclusioni totali, contro le 9 dell’. Solo 4 dei tiri dei padroni di casa hanno centrato lo specchioporta, un dato che evidenzia la scarsa precisioneformazione salentina. Al contrario, l’ha dimostrato una freddezza impressionante: su 5 tiri in porta, ben 4 si sono trasformati in gol.