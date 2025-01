Ilfattoquotidiano.it - Incidenti sull’Etna: morti due escursionisti di 17 e 60 anni. Una 16enne cade dallo slittino: ricoverata in codice rosso

Gravinella giornata di domenica 26 gennaio. Due, un sessantenne e un diciassettenne sonoe una ragazza di 16in.I duemortali sono avvenuti nella Valle del Bove. Il 17enne, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato all’improvviso mentre percorreva un sentiero del vulcano nella Schiena dell’Asino. Il ragazzo è scivolato in un crepaccio per almeno un centinaio di metri ed è stato soccorso da altriche lo hanno sentito urlare, dando l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero Drago VF165 del reparto Volo di Catania: il 17enne è stato recuperato e portato all’ospedale Czzaro di Catania ma il giovane non ce l’ha fatta ed è morto nel reparto di Rianimazione.