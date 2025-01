Sport.quotidiano.net - Follia Milan: fuori Leao e Theo all'intervallo, Parma rimontato e battuto. Con lite finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dalla contestazione alla gioia irrefrenabile, dalla bufera ad un piccolo squarcio di sereno, che riduce per qualche attimo le ombre che inevitabilmente si addensano ancora all’orizzonte. Ilrimonta e batte il(3-2) con due reti in pieno recupero, un copione sempre più complesso quello del “drammone” rossonero targato 2024-2025. Il nuovo protagonista, Kyle Walker, è probabilmente il primo ad accorgersene, seduto al fianco di Zlatan Ibrahimovic. In campo, storie individuali e corali continuano ad alternarsi, mentre San Siro tace in polemica con la sorte riservata aiClub, applaude la dirigenza in occasione del 2-1 momentaneo dei gialloblù, per poi rispondere alle invocazioni di Sergio Conceicao nel boato. Che ricorda Paulo Fonseca, riservando il nuovo (vecchio) colpo di scena.