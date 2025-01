Iltempo.it - Colpo di Meloni in Arabia: accordi per 10 miliardi. L'incontro con bin Salman

«Il valore complessivo deglifirmati oggi e durante questa visita, è di circa 10di dollari». È quanto annunciato da Giorgiaad Al-Ula, a conclusione della sua seconda giornata di visita inSaudita. Nel corso del suo intervento alla tavola rotonda italo-saudita di alto livello,ha sottolineato come il valore degli«dà un'idea dello straordinario salto che insieme abbiamo compiuto» e di come «ci siamo impegnati nel nostro futuro lavoro comune». Questi, ha ripresoinfatti «costituiscono piattaforme su cui costruire insieme ulteriori opportunità». In un altro passaggio dell'intervento,ha puntualizzato che la sua missione e le intese siglate hanno offerto «un quadro delle priorità da cui partire per questa nuova fase». Sono stati firmati «moltia livello governativo ma anche sostenendo i memorandum firmati tra enti pubblici e privati durante questa visita», ha sottolineatoringraziando i partecipanti all'iniziativa nell'avveniristico complesso polifunzionale Hall Maraya, nel deserto, dove si è svolta la tavola rotonda.