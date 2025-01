Juventusnews24.com - Brambilla: «La classifica è più bella ma bisogna continuare a fare risultati. Ho finito le parole per elogiare Guerra, vi racconto chi è Pietrelli»

di Marco Baridon, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con il Trapani di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Massimoin conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Trapani di Serie C 2024/25.UN ASPETTO CHE LO RENDE PIU’ ORGOGLIOSO – «Non c’è un aspetto più di un altro che mi rende più felice. Questi ragazzi lavorano bene durante la settimana, hanno qualità importanti. Da quando han capito come si gioca questo campionato, le partite ce le siam giocate con tutti. Oggi dovevamo chiuderla prima, abbiamo rischiato su palla inattiva di prendere gol. Ai ragazzi però vanno i complimenti».CAMBIA L’OBIETTIVO IN? – «Non cambia niente. Quando sei dietro devi far punti, devi trovare continuità per toglierti da posizioni complicate.