Ilrestodelcarlino.it - Braciere acceso in casa, famiglia intossicata dal monossido

Fano, 26 gennaio 2025 – Intossicazione dadi carbonio a Fano per un'interache è stata portata in camera iperbarica a Ravenna per le cure del caso, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, in via Romagna, e ha visto protagonista, suo malgrado, unadi origine senegalese composta da marito e moglie e tre figli maggiorenni. E’ stato proprio uno dei figli a dare l'allarme a seguito dell'intossicazione che si ipotizza sia stata causata dalderivante da un. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso laper poi trasportarla a Ravenna per cure e accertamenti.