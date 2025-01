Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-01-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiano che durerà dalle 21 di sabato alle 21 di domani domenica in una nota di Ferrovie dello Stato si legge che la mobilitazione potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria è comportare cancellazioni totali e parziali di frecce Intercity e treni regionali di Trenitalia amore in medioriente ammazza comunicato il premier Netanyahu i nomi degli ostaggi che saranno rilasciate sabato appartenenti al secondo gruppo di Liberati della prima fase dell’ accordo di cessate il fuoco si tratta di quattro mi cambio saranno liberate in tutto 200 detenuti palestinesi Israele ha chiesto che l’uva l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistere i rifugiati palestinesi lasci Gerusalemme entro il 30 gennaio dall’inizio della guerra II B Fonti del congresso americano Informati dal intelligence statunitense a Massa reclutato tra 10.