Bergamonews.it - Sofia, che beffa a Garmisch! Brignone supera Goggia di un centesimo in discesa libera

Leggi su Bergamonews.it

Una gara pazzesca con un finale al cardiopalma:nelladidi sabato 25 gennaio deve cedere la vittoria alla connazionale e rivale Federicaper un solo, dopo una gara apparentemente perfetta.veniva da un primo posto nell’ultima prova del venerdì che lasciava ottime sensazioni in vista del weekend. E così effettivamente è stato: dopo una parte alta non proprio velocissima,ha cambiato passo nel quarto settore con una parte tecnica magistrale prendendosi anche dei rischi, che però pagano, eccome se pagano.Al traguardo la bergamasca abbatte il muro dell 1’36”,ndo di 18 centesimi il tempo fissato da Corinne Suter. Pochi minuti dopo, però, laè impeccabile, si mantiene vicinissima ai tempi die nel finale riesce a mettere la testa davanti per soltanto undi secondo.