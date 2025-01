Pronosticipremium.com - Roma, sorpresa Dybala: scattato il rinnovo automatico fino al 2026

Leggi su Pronosticipremium.com

Pauloha legato il suo futuro allaal 30 giugno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilgrazie al raggiungimento della soglia minima di presenze utili, una questione di calcoli precisi e determinanti che ha permesso all’argentino di blindare il suo rapporto con i giallorossi.I numeri dietro ilNonostante la delusione di Alkmaar e le difficoltà stagionali dellaha raggiunto in anticipo i parametri richiesti per il prolungamento del contratto. Il vincolo prevedeva che il giocatore partecipasse ad almeno il 50% delle partite ufficiali della squadra, con un minimo di 45 minuti a gara per essere considerato “presente”. Ad oggi,ha superato questo requisito grazie a una somma di minuti che corrisponde a circa 84,5 presenze equivalenti.