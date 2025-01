Calciomercato.it - Roma, parola alla difesa: le ultime su Hermoso e Marmol | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

I propositi d’addio dello spagnolo sono cosa nota a Trigoria. Al momento è balzato in pole il Bayer Leverkusen. Per il centrale del Las Palmas primi approcci lo scorso autunnoPoco più di duecento minuti accumulati in appena quattro presenze e un gol: è questo il magro bottino raccolto da Mariocon la maglia delladopo l’avvento di Claudio Ranieri sulla panchina, dquale il difensore spagnolo non si alza dallo scorso 12 dicembre, se non per scaldarsi invano insieme ai compagni di squadra.: lesu(AnsaFoto) – Calciomercato.itUna situazione che ha reso ancora più complicata una stagione già ricca di ombre e che ha portato all’epilogo della mancata convocazione per la trasferta in casa dell’Udinese. Nonostante i primi mesi vissuti in chiaroscuro nella Capitale, l’ex Atletico Madrid ha ricevuto numerose manifestazioni d’interesse dall’Arabia, dTurchia e dSpagna, ma la squadra che ha mosso passi più concreti di recente è stato il Bayer Leverkusen, balzato in pole assoluta.