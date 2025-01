Pronosticipremium.com - Nico Paz trascina il Como, ma Retegui è super: 1-2 per l’Atalanta sul lago

Giornata di preparazione in casa Roma in vista dell’ostica trasferta di Udine, con Ranieri che ha diramato la lista dei convocati per sfidare i friulani. Il turno di Serie A è però nel frattempo entrato nel vivo, e dopo l’anticipo tra Torino e Cagliari, il sabato si è aperto con lo spettacolo offerto dae Atalanta. Se il pubblico del Senigallia si aspettava un match frizzante, tra due squadre votate all’attacco e desiderose di imporre il proprio gioco, non è di certo rimasto deluso.Le sensazioni positive che ilaveva dato nelle ultime settimane, tanto dal punto di vista del gioco quanto di consapevolezza nei suoi mezzi, sono state ampiamente confermate in un primo tempo di netto stampo lariano. Squadra di Fabregas più pimpante di quella di Gasperini, che non riesce a contrastare le folate di quella che è sempre più considerabile una piccola Atalanta in miniatura, per attitudine e trame.