Oasport.it - MotoGP, Di Giannantonio guiderà una Ducati ufficiale nel 2025: “Un privilegio, possiamo fare grandi cose”

Inizia una nuova era. Per la stagionediil Team Pertamina Enduro VR46 Racing Team avrà a disposizione una, in quanto diventato “Team Facotry Supported”, in altre parole la squadra satellite di riferimento della casa di Borgo Panigale. Il cammino della scuderia fondata da Valentino Rossi è cominciato quest’oggi da Giacarta, in Indonesia, dove si è svolta la presentazione delle due moto alla presenza dei piloti Fabio Die della new entry Franco Morbidelli.La due ruote più aggiornata sarà affidata a “Diggia”, il quale usufruirà di unaGP25, mentre “Frankie” si affiderà alla GP24. Una grande responsabilità per il romano che, dopo un’annata complicata e sfortunata, è intenzionato ad alzare vistosamente l’asticella.“Per me guidare una moto factory e ricevere il supporto factory significa tantissimo, così come per tutto il team; è qualcosa che ti dà più motivazione e più pressione, anche se è unavere un tipo di pressione come questo – ha detto Di– Sarà una prima volta, con questa pressione si possonotante“.