LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2025 in DIRETTA | Suter al comando attesa per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KIZTBUEHEL DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.23 Raedler scia benissimo nel tratto denominato ‘Inferno’ ed è seconda a 0.25 da. Adesso arrivano le migliori, a cominciare dall’austriaca Mirjam Puchner.10.22 0.06 di vantaggio per l’austriaca al primo rilevamento, ma ben 0.26 di ritardo al secondo. E recuperare sunon è facile, perché non ha commesso errori.10.21si porta alcon 0.37 su Wiles. Ha guadagnato sull’americana in tutti gli intermedi. Tocca all’austriaca Ariane Raedler.10.19 Al primo intermedio l’elvetica è in vantaggio di 0.04, al secondo di 2 decimi. Fa paura.10.19 Il cielo è coperto a, la velocità è piatta.10.18 Discreta Nicol Delago, seconda a 46 centesimi.