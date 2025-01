Bergamonews.it - Lavori in autostrada, chiusi i caselli di Dalmine e di Grumello

. Continuano le chiusure notturne deili. Autostrade per l’Italia fa sapere che sulla A4 Milano-Brescia, per consentiredi manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di martedì 28 alle 5 di mercoledì 29 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e, verso Brescia; dalle 21 di mercoledì 29 alle 5 di giovedì 30 gennaio, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano Cavenago e verso Brescia; Capriate dalle 22 di giovedì 30 alle 5 di venerdì; dalle 21 di venerdì 31 gennaio alle 5 di sabato 1 febbraio, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano.