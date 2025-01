Liberoquotidiano.it - Kimbal Musk, il fratello di Elon a Palazzo Chigi manda in tilt la sinistra

Antiismo, malattia senile del progressismo. Ormai è una saga quotidiana, un'isteria collettiva, un allucinato appello a resistere, resistere, resistere contro la sagoma dell'Uomo Nero che si staglia sopra la nostra democrazia. L'Uomo Nero sarebbe poi un libertario con venature anarco-capitaliste di purissima tradizione anglosassone, che con le nostalgie strapaesane c'entra come chi scrive col lancio del giavellotto, ma non importa. Non è la verosimiglianza, il canone di questo romanzone, ma la reiterazione dell'allarme per il piacere di suonarlo: è quel (poco) che resta a un'opposizione che ormai è un piccolo mondo antico. Ieri il romanzone ha conosciuto una variante:non solo è chiaramente un gerarca neofascista, ma anche un Superboss mafioso, e infatti ci ha spedito suoper recapitarci non meglio precisati pizzini.