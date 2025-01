Inter-news.it - Inter-Genoa Primavera 4-0, pagelle: Topalovic, è nata una stella! 8

L’vince agevolmente contro ilcon il risultato di 4-0. Lukasegna una doppietta e sale in cattedra definitivamente, lo segue ancora Venturini. Ledella partita. Taho 6: Si vede solo nel finale con una parata importante in area di rigore. Non è la partita per giudicarlo tra i pali.– DIFESAAidoo 6: Deve spingere poco, dopo un quarto d’ora l’è già avanti di due gol. Sfrutta la giorper ricaricare le pile.Re Cecconi 6: Sicuro, sempre pulito, mai in difficoltà nello scontro con gli avversari. La crescita di questo giocatore lascia ben presagire per il futuro.Alexiou 7: Oltre ad essere un leader per la squadra ed un muro in difesa Christos è anche un bomber. Segna ancora e si aggiunge al tabellino con un gran colpo di testa.