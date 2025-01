Ilgiorno.it - In “agguato” davanti a hotel e locali per rubare dalle auto approfittando di un attimo di distrazione: arrestati due giovani

Milano – La Polizia di Stato nei giorni scorsi ha arrestato sette persone per reati di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Martedì gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese hanno arrestato due cittadini algerini di 37 e 30 anni per furto aggravato in concorso. I poliziotti hanno notato i due uomini in via Manzoni nei pressi di un, mentre si distanziavano tra loro scambiandosi dei cenni d’intesa tramite auricolari wireless. Intorno alle ore 20, i due si sono posizionati nei pressi di un ristorante lì vicino, con l’intento di osservare gli avventori che entravano ed uscivano dal locale, per poi allontanarsi in direzione di via dei Giardini, dove il 30enne ha tentato di aprire la maniglia di un’parcheggiata senza riuscirci. Poco dopo i due si sono avvicinati ad un van parcheggiato di fronte al ristorante all’angolo con via Pisone; nella circostanza mentre l’autista dell’era intento a fare accomodare dei clienti, caricando i lori bagagli nel retro, il 37enne si è posizionato nei pressi dell’per monitorare sia i movimenti dell’autista che dei clienti mentre il complice 30enne, senza farsi notare, dopo aver aperto la portiera anteriore si è impossessato di uno zaino.