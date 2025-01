Ilfattoquotidiano.it - Guillermo Maripan, i segreti del difensore che è diventato il leader di cui il Torino aveva bisogno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Manca un attaccante, pesa l’assenza di uno come Zapata. E illo sostituisce. con un: un nuovoche èsia causa, sia effetto, del cambio tattico di Vanoli di queste ultime settimane. Perchénella difesa a 4 si è sempre trovato a suo agio e lo sta dimostrando: non è soltanto una presenza fisica importante (tra contrasti di tesa e di piede, non si sottrae mai), ma si sta confermando anche un assist-man d’eccezione. Vedere le due occasioni create per Karamoh, poi fallite dall’attaccante, contro il Cagliari per credere. Ecco,quelche al Toro è mancato dopo l’infortunio del colombiano. Ed è curioso che il suo soprannome, Toqui, voglia proprio dire. E che con Zapata, anni fa, arrivò quasi faccia a faccia durante un Colombia-Cile.