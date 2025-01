Juventusnews24.com - Girelli Juventus Women, l’emozionante lettera per le 200 presenze: «Un traguardo che segna 200 volte il mio amore per te»

di RedazioneNews24, laper le 200dell’attaccante bianconera: ecco le parole scritte dopo ilCristianaha scritto una, pubblicata sul sito della Juve, dopo le 200in bianconero. Ecco le parole dell’attaccante della– «Cara,oggi non è un giorno come gli altri.È un giorno speciale: unche200il mioper te.200il mio orgoglio.200il mio cuore che batte forte per i tuoi colori.E come ben sai, questo cuore batteva per te già prima di incontrarti.Da quando quella bambina chiudeva la porta della sua cameretta e appeso c’era il poster di Alessandro Del Piero.Ogni volta che alzavo gli occhi su quella maglia, su quel numero 10 che illuminava il mio piccolo mondo, sentivo dentro di me che c’era qualcosa di magico in te.