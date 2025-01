Movieplayer.it - Giorno della Memoria 2025: stasera su Sky Documentaries la storia vera dietro al film La zona d'interesse

su Skyin onda due produzioni HBO per il, tra cui il doc che racconta lache ha ispirato Lad'interessa, ilPremio Oscar di Jonathan Glazer. Skyanticipa di qualche ora il, proponendo,a partire dalle 20:25, due documentari HBO che ripercorrono lapersecuzione nazista contro gli Ebrei da un punto di vista assai particolare. Al centro del racconto non saranno, infatti, coloro che hanno vissuto l'Olocausto in prima persona, ma chi, in famiglia, dopo generazioni, ha deciso di confrontarsi con un doloroso passato. Il documentario vincitore di 8 Emmy alle 20:25 su Sky Il primo ad andare in onda sarà Come il mio bisnonno è sopravvissuto ad Auschwitz, un cortometraggio HBO vincitore di 8 Primetime Emmy Awards.