Tpi.it - Gaza, consegnate alla Croce Rossa le 4 soldate israeliane

Le quattroostaggio di Hamas e oggetto dello scambio di prigionieri previsto per oggi, 25 gennaio, sono state liberate. Le quattro donne (Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag) sono comparse in uniforme a Palestine Square, a Città di, per essereal personale della, che in questi minuti le sta riportando in Israele. Le giovani, tenendosi per mano, sono salite a favore di telecamera sul palco allestito da Hamas nella piazza.Nel corso della mattinata Hamgazeas ha poi pubblicato la lista di 200 prigionieri palestinesi destinati a essere rilasciati da Israele in cambio delle quattrossecome parte dell’accordo di cessate il fuoco. Tra di loro ci sono detenuti di lunga data e altri con lunghe condanne.