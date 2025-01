Bergamonews.it - Esn Group, Engineering & Service Network spalanca le sue porte ad operatori e fornitori

Leggi su Bergamonews.it

aperte mercoledì 5 febbraio per Esn, realtà industriale di Treviglio, in via Blancanuca 4, che progetta e realizza macchine e sistemi di fine lineadi produzione.A partire dalle 9 e per tutta la giornata l’azienda sarà aperta a, clienti e a tutti gliinteressati a conoscere meglio il team e le produzioni ESN. In particolare verranno presentate le ultime novità per la fine linea di produzione, la pallettizzazione, il pick;place, l’etichettatura, il controllo qualità, la movimentazione merci. Circa 150 le presenze attese, fra clienti eitaliani ed esteri, a un evento che nella mattinata sarà dedicato alla panoramica delle novità 2025, mentre nel pomeriggio darà spazio ad approfondimenti e richieste mirate.