Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la prossima settimana sarà calda: da Todibo alla novità per Hancko. Gli aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la: tutti gli ultimisui difensori seguitiSi infiamma ilin queste ultime settimane della sessione invernale. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, i bianconeri proveranno a bloccareper giugno se il Feyenoord non dovesse aprire al trasferimento a gennaio.PAROLE – «(lavori in corso con due alternative), ma la. Oltre, le alternative e le decisioni da prendere: lantus proverà a chiudere, svolta di fine novembre, già entro il 3 febbraio per giugno se il Feyenoord non aprirà in questa sessione».Leggi suntusnews24.com