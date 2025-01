Sport.periodicodaily.com - Brescia vs Catanzaro: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. In palio sia un posto in zona play-off per i calabresi, che la possibilità di allontanarsi dalla zona pericolante per i lombardi.vssi giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELe Rondinelle sono arrivate al loro sesto risultato utile consecutivo, l’ottavo nelle ultime dieci. Ciò che però manca alla squadra di Bisoli è la vittoria che non si vede da due mesi, il che ha peggiorato la classifica visto che la zona rosa è dietro l’angolo.I calabresi hanno bisogno anch’essi di un cambio di marcia, dato che hanno collezionato tanti pareggi che li vede di poco dentro la zona play-off. Serve un deciso miglioramento per raggiungere il prima possibile l’obiettivo.