Sport.quotidiano.net - Basket serie B, General Contractor e Ristopro a Ruvo di Puglia e a San Severo: i cartai ci arrivano leggermente meglio. Jesi e Fabriano, una domenica a tutta Puglia

Lafa la conta degli infortunati, lacerca una continuità fino ad ora mancata lontano dalle Marche. La ventitreesima giornata del girone B diB vede le due nostre formazioni impegnate entrambe in trasferta e curiosamente tutte e due ina pochi chilometri di distanza:infatti alle ore 18 di domani rende visita al Crifo Winesdiinvece alla stessa ora affronta la Allianz Cestistica San. La– ottava con 24 punti – arriva in una posizione di classifica migliore rispetto ai cugini fabrianesi – undicesimi a 20 – ma con di fronte un avversario più forte e sulla scia di condizioni fisiche decisamente deficitarie. La sconfitta interna discorsa contro Chiusi ha evidenziato tutti i problemi attuali della squadra di Ghizzinardi, con limiti nel roster oggettivi per le assenze di Marulli – out da più di un mese per una tendinopatia bilaterale alle ginocchia e ancora fuori per diverso tempo – e Cena (lesione al tendine svoraspinoso della spalla destra) a cui si sono aggiunti gli acciacchi di Valentini, Petrucci e Di Emidio, che in campionato hanno giocato stringendo i denti ma hanno dovuto limitare gli allenamenti, disputato a ranghi inevitabilmente ridotti.