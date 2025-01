Young Economy Prize 2025 | pubblicato il bando della Bce

Leggi su Ildenaro.it

La Bce haunper ilEconomist, un concorso di ricerca annuale che offre alle studentesse e agli studenti di dottorati di ricerca in economia o finanza l’opportunità di condividere prospettive innovative sulle sfide odierne. I candidati selezionati saranno invitati a presentare le loro ricerche ai principali policymaker e accademici durante l’Ecb Forum on Central Banking, che si terrà a Sintra, in Portogallo, dal 30 giugno al 2 luglio. Il tema del Forum di quest’anno è “Adapting to change: macroesconomic shifts and policy responses”. Il vincitore delEconomistriceverà un premio di 10.000 euro. La Bce accoglie le candidature indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti. Sono fortemente incoraggiate le domande di dottorande di sesso femminile.