Panorama.it - Usa: lo spray nasale contro la depressione potrà essere usato come terapia autonoma

Leggi su Panorama.it

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, recitava una delle poesie più celebri di Eugenio Montale. Sono passati cento anni esatti dall’uscita di Ossi di Seppia, ma sofferenza, tristezza e dolore sembrano costituire ancora la cifra dei nostri tempi. Eppure, lì fuori c’è il progresso, l’aspettativa di vita si alza, possediamo sempre più beni di consumo. Ma poi dentro ci sentiamo vuoti, l’ansia si insinua tra le pieghe della nostra mente. Ha ragione il filosofo Marcello Veneziani: quello che proviamo è un “benavere”, non un ben. Corpi curati in modo maniacale e anime sofferenti. Nei casi più gravi tutto ciò si trasforma in. In ogni angolo del pianeta se ne parla; esperti mettono in guardia da questo male che serpeggia nella società. E non risparmia nessuno: dal lockdown in poi sempre più adolescenti ne sono colpiti, senza distinzione di sesso o di etnia.