Renato Veiga Juve il piano di Giuntoli per farlo rimanere a Torino La mossa per il difensore a cosa sta pensando

JuventusNews24Renato Veiga Juve: il piano di Giuntoli per trattenerlo a Torino. La mossa per il portoghese, a cosa sta pensando il dirigente bianconeroSportmediaset ha svelato alcuni aggiornamenti sul calciomercato Juve posando l’attenzione su Renato Veiga. L’intenzione dei bianconeri per il difensore, arrivato in prestito secco dal Chelsea nel mercato di gennaio, è quella di trattenerlo in rosa anche nella prossima stagione.Cristiano Giuntoli potrebbe ricavare il denaro necessario per acquistare il portoghese grazie alle entrate derivanti dai riscatti dei giocatori al momento in prestito. Una somma di circa 50 milioni di euro che permetterebbe a Madama di finanziare il colpo Veiga a titolo definitivo dai Blues.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve: il piano di Giuntoli per farlo rimanere a Torino. La mossa per il difensore, a cosa sta pensando Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: ildiper trattenerlo a. Laper il portoghese, astail dirigente bianconeroSportmediaset ha svelato alcuni aggiornamenti sul calciomercatoposando l’attenzione su. L’intenzione dei bianconeri per il, arrivato in prestito secco dal Chelsea nel mercato di gennaio, è quella di trattenerlo in rosa anche nella prossima stagione.Cristianopotrebbe ricavare il denaro necessario per acquistare il portoghese grazie alle entrate derivanti dai riscatti dei giocatori al momento in prestito. Una somma di circa 50 milioni di euro che permetterebbe a Madama di finanziare il colpoa titolo definitivo dai Blues.Leggi suntusnews24.com

