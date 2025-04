Airbank e i piacentini in azione raccolti oltre 600 chili di rifiuti durante Interno Verde 2025

Airbank azienda leader nel settore dell'antinquinamento e della sicurezza ambientale, è stata protagonista dell'evento "Missione città pulita", svoltosi lo scorso 12 aprile in Piazza Cavalli a Piacenza, nel contesto del festival Interno Verde 2025. La manifestazione diffusa, nata nel 2023 con.

Airbank e i piacentini in azione: raccolti oltre 600 chili di rifiuti durante Interno Verde 2025. A Calendasco raccolti 212 kg di rifiuti grazie al progetto #Green4Life e Airbank. Ne parlano su altre fonti

