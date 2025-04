Sinner allarme Alcaraz nel ranking così Carlos può tornare numero uno

Sinner torna ad allenarsi, ma deve difendersi dall'assalto al ranking di Alcaraz. Oggi, martedì 15 aprile, il tennista azzurro potrà tornare in campo al Montecarlo Country Club, essendo decaduto domenica scorsa il divieto di scendere allenarsi in strutture federali (sia italiane che estere). Obiettivo del numero uno del mondo è ritrovare forma . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Janniktorna ad allenarsi, ma deve difendersi dall'assalto aldi. Oggi, martedì 15 aprile, il tennista azzurro potràin campo al Montecarlo Country Club, essendo decaduto domenica scorsa il divieto di scendere allenarsi in strutture federali (sia italiane che estere). Obiettivo deluno del mondo è ritrovare forma .

Alcaraz 'spaventa' Sinner: ecco come Carlos può tornare numero uno del ranking. Sinner, allarme Alcaraz: Jannik non è più numero 1 nella Race ATP. E Carlos può “rovinargli” il rientro a Roma. Harvard ‘punita’ dall’amministrazione Trump: congelati 2,2 miliardi di fondi. Made in Italy, Cne-Federimprese Europa: "Diplomazia e azioni a sostegno imprese". Operbingo Italia acquista 70% di Codgames. Carlos Alcaraz, l’allarme di Wilander: “Non sarà mai come Sinner”. Ne parlano su altre fonti

