Ferisce compagna e presunto amante Poi scappa in taxi con il figlio Li uccido tutti Nei guai un 26enne

figlio sottratto, oltre ad aggressioni e pure droga dietro ai fatti raccontati dal Carlino giusto oggi. Una donna ferita da un fendente di coltello a Mordano, costretta a fuggire in strada con i figli in braccio. Accadeva pochi giorni fa ma, era solo l’inizio di una storia che ha come protagonista un 26enne egiziano, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti contro familiari, violazione di domicilio, porto d’armi o oggetti atti a offendere, rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ proprio il fatto di Mordano a dare il ’la’ a tutto. Un presunto tradimento – da parte della donna che nel frattempo si era rifugiata dai genitori –, e il 26enne si presenta a casa del ’rivale’, un uomo italiano di 45 anni. Ilrestodelcarlino.it - Ferisce compagna e presunto amante. Poi scappa in taxi con il figlio. “Li uccido tutti”. Nei guai un 26enne Leggi su Ilrestodelcarlino.it Mordano, 15 aprile 2025 – La telenovelas di violenza va in scena nella Domenica delle palme. C’è una storia fitta, intensa, fatta di paura e unsottratto, oltre ad aggressioni e pure droga dietro ai fatti raccontati dal Carlino giusto oggi. Una donna ferita da un fendente di coltello a Mordano, costretta a fuggire in strada con i figli in braccio. Accadeva pochi giorni fa ma, era solo l’inizio di una storia che ha come protagonista unegiziano, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti contro familiari, violazione di domicilio, porto d’armi o oggetti atti a offendere, rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ proprio il fatto di Mordano a dare il ’la’ a tutto. Untradimento – da parte della donna che nel frattempo si era rifugiata dai genitori –, e ilsi presenta a casa del ’rivale’, un uomo italiano di 45 anni.

