Spagna smantellata una rete di trafficanti di felini

La Guardia Civil spagnola ha scoperto un'organizzazione che trafficava illegalmente esemplari di felini. A Manacor, sull'isola di Maiorca, gli agenti hanno arrestato due uomini che vendevano sul web tigri bianche, puma e leopardi. Una terza persona è indagata. In una tenuta agricola gli agenti hanno trovato in alcune gabbie 19 esemplari tra cui un caracal, un servàlo e altri 16 felini oltre a decine di passaporti di animali e documentazioni mediche irregolari. I prezzi degli animali andavano da 6mila a 18mila euro.

