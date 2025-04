Anteprima24.it - Inchiesta Huawei, procura belga dispone la revoca dell’arresto all’assistente di Martusciello

Tempo di lettura: < 1 minutoColpo di scena nell’inchiesta sul presunto giro di tangenti che sarebbero state versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue, attraverso una missiva, per favorire il colosso cinese Huawei sul 5G: il giudice istruttoresi è detto disponibile are il mandato di arresto europeo e l’iscrizione al sistema Schengen (SIS) – previa autorizzazione della Corte di Appello di Napoli – purché la collaboratrice del parlamentare europeo di Forza Italia FulvioLucia Simeone si renda disponibile a rimanere in Belgio e a collaborare con gli inquirenti per almeno per due settimane, da persona libera.L'articololadiproviene da Anteprima24.it.