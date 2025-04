OpenAI lancia GPT 4 1 nuovo modello multimodale con prestazioni avanzate

OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-4.1, evoluzione del modello multimodale GPT-4o introdotto lo scorso anno. La nuova versione rappresenta un significativo avanzamento rispetto al suo predecessore in termini di capacità computazionali, comprensione contestuale e affidabilità nelle attività di codifica e comprensione delle istruzioni. Durante una presentazione in diretta, OpenAI ha evidenziato che . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –ha annunciato il rilascio di GPT-4.1, evoluzione delGPT-4o introdotto lo scorso anno. La nuova versione rappresenta un significativo avanzamento rispetto al suo predecessore in termini di capacità computazionali, comprensione contestuale e affidabilità nelle attività di codifica e comprensione delle istruzioni. Durante una presentazione in diretta,ha evidenziato che .

