Milan Desailly boccia Joao Felix La tecnica non gli manca ma il carattere… Ha bisogno di una squadra come quella

Desailly su Joao Felix: «Fatica a trovare la sua dimensione, ma non per colpa del suo talento» Joao Felix è ancora alla ricerca di stabilità. Dopo quattro trasferimenti in due anni, il portoghese, oggi al Milan, non ha ancora trovato una squadra capace di valorizzarlo davvero. A parlarne con parole nette . Calcionews24.com - Milan, Desailly boccia Joao Felix: «La tecnica non gli manca, ma il carattere… Ha bisogno di una squadra come quella» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Marcelsu: «Fatica a trovare la sua dimensione, ma non per colpa del suo talento»è ancora alla ricerca di stabilità. Dopo quattro trasferimenti in due anni, il portoghese, oggi al, non ha ancora trovato unacapace di valorizzarlo davvero. A parlarne con parole nette .

Desailly boccia Joao Felix e svela il problema del Milan: "Nessun vero leader".

